Как Харьковская спецоперация: в МВД спрогнозировали сценарий дальнейшего контрнаступления

ВСУ обязательно освободят все временно оккупированные территории. Но это точно не будет контрнаступление любой ценой. Украине важно беречь жизнь военных.

Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, сейчас некстати рассуждать о дальнейшем контрнаступлении ВСУ, ведь его планирует исключительно Генеральный штаб. О направлении будущих атак никто сейчас не будет говорить.

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Операция может готовиться не одна

Как отмечает Смирнов, дальнейшее контрнаступление будет на том направлении, которое будет самым выгодным. Это может произойти и по плану Харьковской спецоперации.

Это все, конечно, фантазии, а не планы Генерального штаба. Думаю, мы будем атаковать там, где это будет абсолютно выгодно. Как это произошло во время Харьковской спецоперации. Враг ожидал от нас ударов в совсем других местах,

– отметил Смирнов.

Понятно, что командование будет придерживаться основной стратегии – беречь жизнь украинских военных. Поэтому не стоит ожидать контрнаступления любой ценой. Лучше сделать все позже, но без лишних рисков. Но Украина обязательно освободит все временно оккупированные территории.

Смирнов подчеркивает, что операция может готовиться не одна. Но никто из военных сейчас не будет рассказывать о возможных планах. По всей вероятности, дальнейший удар произойдет на том направлении, на котором враг вообще ничего не будет ожидать.

Смирнов предположил, как будет выглядеть дальнейшее контрнаступление ВСУ: смотрите видео

Добавим, российские оккупанты терпят безумные потери в войне против Украины. По состоянию на 21 ноября Вооруженные Силы уничтожили уже 84 600 захватчиков. А за предыдущие сутки, 20 ноября, на "концерт Кобзона" отправились еще 390 оккупантов.

Кроме того, оккупационные войска понесли значительные потери в технике. Так, украинские военные уже уничтожили 2892 единицы вражеских танков, 5822 боевых бронированных машин, 1870 артиллерийских систем, 393 реактивных системы залпового огня, 209 единиц ПВО, 278 самолетов и т.д. Больше статистики смотрите по ссылке.