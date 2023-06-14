Об этом во время брифинга перед встречей министров обороны стран-членов НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает 24 Канал.

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ВСУ продвигаются вперед

Столтенберг отметил, что Украина ведет контрнаступление. В НАТО пока не знают, станет ли это переломным моментом войны.

Но мы видим, что украинцы продвигаются и освобождают больше территории. Мы знаем, что чем больше достигнет Украина, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров с РФ,

– заявил генсек НАТО.

Он добавил, что в этом случае кремлевский диктатор Владимир Путин должен понять, что он не может победить на поле боя, но должен вести переговоры.

По словам Столтенберга, НАТО также ожидает обновленную информацию о контрнаступлении от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и генералов и военных командующих, которые будут присутствовать на встрече министров обороны Альянса. Потери украинцев во время наступления не удивляют генсека НАТО.

"Конечно, когда вы начинаете такое большое наступление против статических, хорошо подготовленных линий обороны с минными полями, танковыми рвами, зубами дракона и многими другими статическими линиями обороны, будут потери", – объяснил Столтенберг.

Он отметил, что когда речь идет о современном оборудовании НАТО, никто не ожидал, что потерь не будет.

"Реальность такова, что это ожесточенные бои и, конечно, тоже с потерями с украинской стороны. Но украинцы добиваются успехов, и они показали себя очень профессиональными в ведении этого пришествия, а также в обращении с оборудованием и техникой, которую они имеют", – подытожил генсек НАТО.

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Кратко о контрнаступлении ВСУ