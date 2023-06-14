Про це під час брифінгу перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Ми не даємо ЗСУ закріпитися у звільнених пунктах, – Міноборони про порушення інформаційної тиші

ЗСУ просуваються вперед

Столтенберг зазначив, що Україна веде контрнаступ. У НАТО поки не знають, чи стане це переломним моментом війни.

Але ми бачимо, що українці просуваються та звільняють більше територій. Ми знаємо, що чим більше досягне Україна, тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів з РФ,

– заявив генсек НАТО.

Він додав, що у такому випадку кремлівський диктатор Владімір Путін повинен зрозуміти, що він не може перемогти на полі бою, але має вести переговори.

За словами Столтенберга, НАТО також очікує на оновлену інформацію щодо контрнаступу від очільника МЗС України Дмитра Кулеби та генералів і військових командувачів, які будуть присутні на зустрічі міністрів оборони Альянсу. Втрати українців під час наступу не дивують генсека НАТО.

"Звичайно, коли ви починаєте такий великий наступ проти статичних, добре підготовлених ліній оборони з мінними полями, танковими ровами, зубами дракона та багатьма іншими статичними лініями оборони, будуть втрати", – пояснив Столтенберг.

Він зазначив, що, коли мовиться про сучасне обладнання НАТО, ніхто не очікував, що втрат не буде.

"Реальність така, що це запеклі бої й, звичайно, також із втратами з українського боку. Але українці досягають успіхів, і вони показали себе надзвичайно професійними у веденні цього наступу, а також у поводженні з обладнанням і технікою, яку вони мають", – підсумував генсек НАТО.

Варто прочитати На саміті у Вільнюсі Україні надішлють чіткий сигнал щодо членства в НАТО, – Столтенберг

Коротко про контрнаступ ЗСУ