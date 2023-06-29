Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он проанализировал, какие направления сейчас могут быть приоритетными для наступления Вооруженных Сил Украины.

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Суровикин теперь в немилости

РосСМИ сообщают, что командующий воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин и его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин оказались в СИЗО "Лефортово". Это связано якобы с их связями с Евгением Пригожиным и его так называемым "Маршем справедливости" на Москву.

Даже если эта информация не подтвердится, как минимум, Суровикина стоило бы арестовать за имитацию удара по колоннам "Вагнера". Ведь, если бы был настоящий удар, они не смогли бы захватить две области и продвинуться за один день так глубоко внутри России.

Удар мог бы остановить вагнеровцев, ведь у них, вероятно, присутствовала только армейская система ПВО, с которой легко справилась бы система РЭБ.

То есть явное прямое участие Суровикина в этом походе уже прослеживается, поэтому, вероятно, и Суровикин, и его заместитель, они точно в курсе этого действа. Вопрос только, в каком амплуа, в каком виде ему предупреждение будет выписано и как его будут допрашивать. Видимо, Суровикин расскажет все, потому что допрос будет непростым,

– заметил полковник запаса.

Полная фронтовая сводка от Романа Свитана: смотреть видео

ЧВК "Вагнера" и Восточное направление

После отмены своего марша Пригожин сбежал в Беларусь. Оттуда начала распространяться информация, что его частная военная кампания может восстановиться уже на территории страны, незаконно захваченной Александром Лукашенко.

В целом "Вагнер" обычно набирает контрактников, то есть бойцов, согласных служить за деньги. Для того чтобы на территории Беларуси им нарастить свои возможности, не обязательно перебрасывать своих наемников с фронта. Они просто могут объявить о наборе среди белорусов. Набрать могут в любом месте, придумать любое название, самое важное – чтобы был денежный мешок, который сможет это спонсировать.

Тем временем, украинское военно-политическое командование сообщает, что украинские защитники имеют ощутимое продвижение на Бахмутском направлении.

Сейчас ВСУ двигаются в направлении Красной Горы, увеличилось количество военнопленных россиян. Так, украинская сторона хочет отрезать часть российской группировки от поставок.

Далее движение может быть направлено в сторону Белогоровки. Подобными маневрами может быть освобожден и Бахмут, и другие населенные пункты, то есть не обязательно ВСУ будут заходить внутрь них, а возможно отрезание российской армии от снабжения, создание оперативного котла.

К югу от Бахмута, вероятно, планируется движение в сторону Клещеевки и Попасной.

Артиллерия постоянно работает на Юге

В сети появились жалобы российских военных, мол, украинская сторона активно продвигается на Южном направлении, к тому же не теряет живой силы, а накрывает врага артиллерией.

Военный аналитик подчеркнул, что Украина использует тактику "от позиции к позиции", "от посадки к посадке" с помощью огневого вала. За ним будет заходить мотопехота на позиции, где, если и остались россияне, то уже раненные или ликвидированные.

Если бы у Украины было достаточное количество авиации, то с самолетов быстрее и эффективнее перемалывались бы посадки и отбрасывался враг.