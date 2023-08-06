Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Темпы продвижения лишь доказывают мужество наших воинов, которым удается преодолевать минные поля, многочисленные укрепления и фортификационные сооружения, направленные на сдерживание ВСУ.
Смотрите также У Бахмута идет быстрее, чем на Юге, – Буданов оценил украинское наступление
Понятно, что это и дело командования – учитывать эту составляющую, искать слабые места и совершать маневры. Это то, что мы сейчас делаем, чтобы пробить защиту противника, перерезать их логистические пути, освободить Запорожскую и Херсонскую области и двигаться в сторону Крыма,
– подчеркнул генерал армии.
Перспектива освобождения Бахмута – высокая
Бахмут является знаковым для политического руководства России и лично Владимира Путина. Сегодня Украина задействовала резервы, чтобы оцепить город с Юга и Севера.
"Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении. Мы все это предвидим, привлекаем наши резервы, двигаемся вперед. Перспектива освобождения Бахмута очень высока", – сказал Маломуж
Контрнаступление ВСУ: последнее
- Украинские силы постепенно продвигаются на четырех направлениях. На Бахмутском направлении противник пытается добиться паритета с украинскими силами, то есть остановить продвижение ВСУ. Идет борьба на Сватовском отрезке фронта. Также Силы обороны активизировали еще одно направление – в районе Угледара, в населенном пункте Никольское.
- Силы обороны преуспевают на Бердянском и Мелитопольском направлении.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что происходит в Черном море. Он подчеркнул, что российскому шантажу пришел конец, а беспилотники возвращают акваторию Черного моря под полноценную иностранную юрисдикцию и окончательно уничтожают ценность российского флота.