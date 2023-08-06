Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. Темпы продвижения лишь доказывают мужество наших воинов, которым удается преодолевать минные поля, многочисленные укрепления и фортификационные сооружения, направленные на сдерживание ВСУ.

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Понятно, что это и дело командования – учитывать эту составляющую, искать слабые места и совершать маневры. Это то, что мы сейчас делаем, чтобы пробить защиту противника, перерезать их логистические пути, освободить Запорожскую и Херсонскую области и двигаться в сторону Крыма,

– подчеркнул генерал армии.

Перспектива освобождения Бахмута – высокая

Бахмут является знаковым для политического руководства России и лично Владимира Путина. Сегодня Украина задействовала резервы, чтобы оцепить город с Юга и Севера.

"Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении. Мы все это предвидим, привлекаем наши резервы, двигаемся вперед. Перспектива освобождения Бахмута очень высока", – сказал Маломуж

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