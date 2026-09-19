Попали в ловушку: СМИ рассказали, как ВСУ сорвали планы россиян на Донбассе

Украинские военные провели успешную контрнаступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области и деоккупировали 85 квадратных километров территории. Силам обороны удалось сорвать масштабный план россиян по окружению укрепленного района благодаря строгому информационному затишью и нейтрализации вражеской разведки.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Как украинские защитники смогли провести контрнаступление на севере Донецкой области?

Наступление украинских сил на российский выступ к северу от Лимана разворачивалось в условиях строгой оперативной безопасности. Однако сейчас украинское военное командование официально подтвердило успехи Сил обороны на этом направлении.

Заместитель командующего 3-м армейским корпусом ВСУ майор Максим Жорин пояснил, что операция "Вивальди" позволила остановить попытки вражеских подразделений окружить так называемый "Крепостной пояс". Именно эта система укрепленных городов в Донецкой области является основой украинской обороны на востоке страны, а ее захват остается ключевой военной целью Кремля.

Военный аналитик Гиорги Ревишвили в комментарии журналистам подчеркнул критическую роль оперативной тишины при выполнении подобных задач.

Информационное молчание и, в более широком смысле, оперативная безопасность имеют чрезвычайно большое значение. Особенно – на этом этапе войны, когда доминируют операции по разведке, наблюдению и рекогносцировке и где все чаще используются беспилотники,

– отметил Гиорги Ревишвили.

Срыв российского плана окружения Донбасса

Командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что оккупационные войска планировали соединить северную и южную группировки в районе Барвинкового в Харьковской области. Захватчики пытались продвинуться через Лиман и Святогорск с севера, а также через Доброполье с юга, чтобы захватить всю Донецкую область.

Силы обороны добились оперативной неожиданности благодаря эффективному противодействию вражеской аэроразведке. С помощью специальной системы защитных дронов и комплексов радиоэлектронной борьбы украинским бойцам удалось нейтрализовать около 20 тысяч российских БПЛА, что полностью лишило противника информации о ситуации на поле боя.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) подтвердили, что Украина перешла к масштабному наступлению на ключевом для противника направлении. По их оценке, успех стал возможен благодаря серии формирующих операций и ракетных ударов средней дальности по логистике россиян в Луганской области, которые существенно ограничили поставки топлива и ослабили вражеские системы РЭБ.

Спецоперация будет проходить в несколько этапов

Гиорги Ревишвили также отметил, что строгое соблюдение информационного режима вынудило оккупантов действовать в условиях искаженных данных. Кроме того, среди российских военных распространена практика искажения отчетов командованию, когда подчиненные скрывают реальную потерю позиций, пытаясь избежать наказания.

Напомним, во время первой фазы контрнаступления подразделения ВСУ зачистили населенные пункты Новоселовка, Александровка, Ярова, Среднее и окрестности Корового Яра. По словам военного командования, общий замысел операции "Вивальди" состоит из четырех последовательных этапов – по аналогии со временами года в известном музыкальном произведении.