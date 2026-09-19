Про це повідомляє видання Newsweek.

Як українські захисники змогли провести контрнаступ на півночі Донеччини?

Просування українських сил проти російського виступу на північ від Лимана розгорталося в умовах суворої оперативної безпеки. Втім, наразі українське військове командування офіційно підтвердило здобутки Сил оборони на цьому напрямку.

Заступник командувача 3-го армійського корпусу ЗСУ майор Максим Жорін пояснив, що операція "Вівальді" дозволила зупинити спроби ворожих підрозділів оточити так званий "Фортечний пояс". Саме ця система укріплених міст на Донеччині є основою української оборони на сході країни, а її захоплення залишається ключовою воєнною метою Кремля.

Військовий аналітик Гіоргі Ревішвілі у коментарі журналістам наголосив на критичній ролі оперативної тиші під час виконання подібних завдань.

Інформаційне мовчання і, в ширшому сенсі, оперативна безпека мають надзвичайно велике значення. Особливо – на цьому етапі війни, коли домінують операції з розвідки, спостереження та рекогносцировки і де все частіше використовуються безпілотники,

– зазначив Гіоргі Ревішвілі.

Зрив російського плану оточення Донбасу

Командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що окупаційні війська планували з'єднати північне та південне угруповання в районі Барвінкового на Харківщині. Загарбники намагалися просунутися через Лиман і Святогірськ із півночі, а також через Добропілля з півдня, аби захопити всю Донецьку область.

Сили оборони досягли оперативної несподіванки завдяки ефективній протидії ворожій аеророзвідці. За допомогою спеціальної системи захисних дронів та комплексів радіоелектронної боротьби українським бійцям вдалося нейтралізувати близько 20 тисяч російських БпЛА, що повністю позбавило противника обізнаності про ситуацію на полі бою.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що Україна пішла у масштабний наступ на ключовому для противника напрямку. Згідно з їхньою оцінкою, успіх став можливим завдяки серії формуючих операцій та ракетних ударів середньої дальності по логістиці росіян на Луганщині, які суттєво обмежили постачання пального та послабили ворожі системи РЕБ.

Спецоперація проходитиме в декілька етапів

Гіоргі Ревішвілі також зауважив, що суворе дотримання інформаційного режиму змусило окупантів діяти в умовах викривлених даних. Крім того, серед російських військових поширена практика викривлення звітів командуванню, коли підлеглі приховують реальну втрату позицій, намагаючись уникнути покарання.

Нагадаємо, під час першої фази контрнаступу підрозділи ЗСУ зачистили населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова, Середнє та околиці Корового Яру. За словами військового командування, загальний задум операції "Вівальді" складається з чотирьох послідовних етапів – за аналогією з порами року у відомому музичному творі.