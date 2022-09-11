Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер и политолог Аббас Галлямов. Он уверен, что на совбезе россии точно обсуждали ситуацию на фронте.

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По его мнению, там принимали решение – пытаться удержаться, рискуя попасть в окружение, или с позором отступать.

Генералитет убедил путина в том, что нужно отступать. Конечно, он не хотел отступать по политическим причинам, это очевидно. Но генералы его убедили, заверив, что если они сейчас не отступят, то через неделю войска окажутся в котле и все будет в 100 раз хуже.

– убежден Галлямов.

Политолог отметил, что это заседание совбеза напрямую не было связано с вопросами войны, но в реальности чиновники обсуждали, как спасти ситуацию на фронте.

"Как видим, им ничего хорошего придумать не удалось. Все, что они придумали, это просто отступать. Российские минобороны это называет "перегруппировкой", или как сказал коношенко, что "враг с позором бежит за нами" , – смеется Галлямов.

Полное интервью с Аббасом Галлямовым: смотрите видео 24 канала



Мощное наступление ВСУ в Харьковской области: главное

Утром 11 сентября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в Харьковской области до выхода на границу осталось буквально 50 километров. Впоследствии сообщили, что ВСУ вышли на государственную границу Украины на севере Харьковщины.

Также Главнокомандующий ВСУ рассказал, что несколько подразделений Вооруженных Сил, тесно сотрудничая, освободили села:

Байрак,

Новая Гусаровка,

Щуровка,

Ольховатка.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что на Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех. Освобождены уже десятки населенных пунктов – на сегодняшний день это более 40 населенных пунктов, но на самом деле их гораздо больше.