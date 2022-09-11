Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов. Він впевнений, що на радбезі росії точно обговорювали ситуацію на фронті.

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На його думку, там приймали рішення – намагатися втриматися, ризикуючи потрапити в оточення, чи з ганьбою відступати.

Генералітет переконав путіна у тому, що необхідно відступати. Звісно, він не хотів відступати через політичні причини, це очевидно. Але генерали його переконали, запевнивши, що якщо вони зараз не відступлять, то через тиждень війська опиняться в котлі і все буде в 100 разів гірше,

– переконаний Галлямов.

Політолог зазначив, що це засідання радбезу напряму не було пов'язане питаннями війни, але в реальності чиновники обговорювали, як врятувати ситуацію на фронті.

"Як бачимо, їм нічого доброго вигадати не вдалося. Все, що вони придумали, це просто відступати. Російське міноборони це називає "перегрупуванням", або як сказав коношенко, що "ворог з ганьбою біжить за нами", – сміється Галлямов.

Повне інтервю з Аббасом Галлямовим: дивіться відео 24 каналу



Потужний наступ ЗСУ на Харківщині: головне

Вранці 11 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині до виходу на кордон залишилось буквально 50 кілометрів. Згодом повідомили, що ЗСУ вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини.

Також Головнокомандувач ЗСУ розказав, що декілька підрозділів Збройних Сил, тісно співпрацюючи, вони звільнили села:

Байрак,

Нова Гусарівка,

Щурівка,

Вільхуватка.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківському напрямку ЗСУ мають певний успіх. Звільнені вже десятки населених пунктів – на сьогодні це понад 40 населених пунктів, але насправді їх значно більше.