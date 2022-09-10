Свою думку того, що відбувалось на засіданні радбезу 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Раніше він говорив про те, що на нараді з радбезом путін спробує всіх підбадьорити.

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Путін говорив про добрива й сільське господарство

Яковенко розповів, що на сайті президента росії з'явилась інформація: на засіданні радбезу путін доповідав про проблеми з добривами, про проблеми в сільському господарстві. Загалом про те, що ніякого стосунку до подій на фронті немає.

На день міста Москви 10 вересня путін відкривав колесо огляду. Дуже важлива подія, про яку мовиться в російських ЗМІ. У нього армія зазнає масштабних поразок, ЗСУ деокуповують нові території, а він відкриває колесо огляду,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Він додав, що коли тільки розпочався контрнаступ ЗСУ, путін був на Далекому Сході, де розповідав, що ніяких втрат росія не зазнає.

Що було на засіданні радбезу насправді

Російський опозиційний політик зауважив, що на тому ж сайті президента росії після повідомлення про добрива й сільське господарство стоять три крапки. Тож, очевидно, що основна частина засідання радбезу була присвячена ситуації на фронті.

"Путін, звісно, людина специфічна, але не настільки", – наголосив Яковенко.

За його словами, учасники радбезу намагались зрозуміти, що робити далі. Навіть російська пропаганда не мовчить. Вона тихо "гудить" про те, що не щось пішло не так, а все взагалі відбувається не так, як раніше було заплановано.

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