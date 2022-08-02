В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов уже 53 населенных пункта, – ОВА

Вооруженные Силы Украины каждый день показывают отличные результаты своей работы. В последнюю неделю это особенно касается Херсонской области.

В Херсонской области ВСУ освободили уже 53 населенных пункта

26 июля наши защитники нанесли филигранные удары по важному пути для российских оккупантов – Антоновском мосту. Также освобождают от россиян населенные пункты области – известно о 53. Об этом рассказал временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий в эфире всеукраинского телемарафона.

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На сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы предоставляем эту информацию исключительно, когда она согласована с Генеральным штабом,

– сказал Бутрий.

Он добавил, что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия, в частности, говорится о разминировании этих территорий.

Как известно, большинство из освобожденных населенных пунктов – на севере области, вблизи границ Днепропетровщины. Названия пока не разглашаются.

В то же время, деоккупированные территории продолжают страдать от обстрелов россиян, поэтому глава ОВА еще не рекомендует местным возвращаться.

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