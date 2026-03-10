Контратаки украинских войск на юге могут сорвать планы России по наступлению, – ISW
- Контратаки ВСУ на юге Украины могут сорвать весенне-летнее наступление России, ведь имеют влияние на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.
- Ограниченные резервы личного состава России могут усложнить планы на других участках фронта, заставляя Кремль пересмотреть планы.
Силы обороны проводят контратаки не только на направлениях Александровки и Гуляйполя, но и в западной части Запорожской области. Успехи ВСУ имеют тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать планы России по весенне-летнему наступлению.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).
Читайте также ВСУ имеют успехи на двух направлениях, а оккупанты не могут закрепиться: обзор фронта от ISW
Как Силы обороны изменили ситуацию на фронте?
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 марта сообщил, что российская группировка войск "Днепр", которая действует в Запорожской и Херсонской областях, фактически остановила продвижение вблизи Орехова и на участке к западу от него, на юг от Запорожья.
По его словам, украинские контратаки на направлении Речное – Приморское (оба населенных пункта расположены к югу от Запорожья) заставили российские малые штурмовые группы отступить из северной и центральной части Приморского.
Машовец также сообщил, что украинские силы выбили российские войска из Новояковлевки и северной части Лукьяновского (оба населенных пункта к юго-востоку от Запорожья), а также оттеснили их на юг от Павловки.
Ограниченные резервы личного состава могут осложнить планы России на других участках фронта. Переброска войск из Донецкой области в Запорожскую область может помешать запланированному весенне-летнему наступлению России на так называемый "пояс крепостей" Украины,
– говорится в отчете ISW.
По словам аналитиков, тот факт, что серия украинских тактических контратак заставляет Россию принимать решения на оперативном и стратегическом уровнях, свидетельствует о том, что российские силы значительно растянуты даже в подготовке к запланированному крупному наступлению.
В таких условиях Кремлю, вероятно, придется или отказаться от предыдущих планов весенне-летнего наступления, или существенно их скорректировать – в Донецкой области, в Запорожской области или на обоих направлениях сразу.
Каких успехов достигли ВСУ?
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что почти вся территория Днепропетровской области уже освобождена от российских войск.
По его словам, военные уже освободили более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории они также провели зачистку тыловой зоны от вражеских лиц, что туда просочились.
Комаренко добавил, что сейчас осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить.