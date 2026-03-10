Контратаки украинских войск на юге могут сорвать планы России по наступлению, – ISW

Силы обороны проводят контратаки не только на направлениях Александровки и Гуляйполя, но и в западной части Запорожской области. Успехи ВСУ имеют тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать планы России по весенне-летнему наступлению.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как Силы обороны изменили ситуацию на фронте?

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 9 марта сообщил, что российская группировка войск "Днепр", которая действует в Запорожской и Херсонской областях, фактически остановила продвижение вблизи Орехова и на участке к западу от него, на юг от Запорожья.

По его словам, украинские контратаки на направлении Речное – Приморское (оба населенных пункта расположены к югу от Запорожья) заставили российские малые штурмовые группы отступить из северной и центральной части Приморского.

Машовец также сообщил, что украинские силы выбили российские войска из Новояковлевки и северной части Лукьяновского (оба населенных пункта к юго-востоку от Запорожья), а также оттеснили их на юг от Павловки.

Ограниченные резервы личного состава могут осложнить планы России на других участках фронта. Переброска войск из Донецкой области в Запорожскую область может помешать запланированному весенне-летнему наступлению России на так называемый "пояс крепостей" Украины,

– говорится в отчете ISW.

По словам аналитиков, тот факт, что серия украинских тактических контратак заставляет Россию принимать решения на оперативном и стратегическом уровнях, свидетельствует о том, что российские силы значительно растянуты даже в подготовке к запланированному крупному наступлению.

В таких условиях Кремлю, вероятно, придется или отказаться от предыдущих планов весенне-летнего наступления, или существенно их скорректировать – в Донецкой области, в Запорожской области или на обоих направлениях сразу.

Каких успехов достигли ВСУ?