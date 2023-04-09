Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что россияне не знают, как противостоять украинскому контрнаступлению.

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Их беспокоят политические последствия поражения

По его словам, в Кремле нет четкого плана на случай серьезного поражения российской армии в результате предстоящего контрнаступления ВСУ. С декабря 2022 года, когда к руководству российской армией вернули начальника генштаба Валерия Герасимова, их военное руководство никоим образом не продемонстрировало свою компетенцию.

"У них нет реальных инструментов для противодействия украинскому контрнаступлению. Их беспокоят только политические последствия этого контрнаступления. Реакцию общества на поражение невозможно спрогнозировать. Но не этого боятся в Кремле, а настроений типа: не поздно ли все вернуть, как было? А именно такие настроения сейчас распространяются среди российской элиты", – рассказал Фейгин.

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Не стоит рассчитывать, что Путина сразу уберут

Он добавил, что даже если россияне возьмут Бахмут, то ВСУ отступят в соседний Часов Яр и снова начнется многомесячная попытка захватить город. В то же время россияне рискуют потерять гораздо больше оккупированных территорий на других участках фронта. И возникает резонный вопрос: зачем им продолжать борьбу?

"Чтобы не посыпался фронт, нужно перекидывать части, но откуда их взять? Тогда будут ослабляться другие участки фронта – а ВСУ через них зайдут. Ну возьмете вы несчастный Бахмут и сразу потеряете Мелитополь. Разве это победа? Чтобы вести войну дальше нужно снова объявлять мобилизацию, но в Кремле этого не делают, потому что боятся реакции общества. Но рассчитывать, что там в Кремле голыми руками задушат Путина и Медведева не стоит. Они и не после такого выживали", – отметил Фейгин.

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