С недавней тенденцией непрерывных российских наступательных действий резко контрастировала двухнедельная битва на Сумщине. Украинская пехота разгромила и уничтожила элементы трех вражеских боевых бригад, возглавлявших вторжение в регион.

Защитники убили или ранили сотни оккупантов, многих взяли в плен. Это подтвердили как прокремлевские, так и прокиевские источники, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

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Что известно об успехе на Сумщине?

Издание проанализировало информацию официальных украинских источников, ведущих СМИ, независимых исследователей OSINT, боевые отчеты украинских подразделений и комментарии в российских социальных сетях. В конце концов, подтверждена победа Украины, в результате которой уничтожено около 700 российских военных и их техника в приграничном регионе.

Это произошло на фоне масштабного летнего наступления врага. Первые сообщения об украинском успехе вблизи села Кондратовка в 4 километрах от западной части Курской области появились в пятницу, 25 июля. А позже 225-й полк опубликовал видео с места событий.

Справка: 27 июля в группировке войск "Курск" официально подтвердили освобождение от села Кондратовка в Сумской области. По данным DeepState, операцию провел 225-й Отдельный штурмовой полк, ликвидировав батальон 40-го ОБрМП, батальон 155-го ОБрМП и батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов и их комбата.

В понедельник, 28 июля, ожесточенные бои еще продолжались у соседнего села Андреевка, однако по многочисленным неподтвержденным сообщениям платформ OSINT и других украинских подразделений его также могли освободить.

Как длилась операция?

По данным азербайджанского военного аналитика Агила Рустамзаде, на которого ссылается Kyiv Post, украинские войска ждали плохую погоду, чтобы начать первые атаки на Сумщине.

11 – 12 июля – первые украинские атаки, что успешно прорвали российские линии вблизи Кондратовки;

– первые украинские атаки, что успешно прорвали российские линии вблизи Кондратовки; второй тактический прорыв состоялся через 1 – 2 дня, что позволило украинцам продвинуться на 4 километра и изолировать сотни российских солдат, которые защищали позиции в селе и вокруг него;

17 – 18 июля – российские контратаки, направлены на восстановление связи со своими окруженными войсками, однако оккупанты не смогли прорваться из-за сильного артиллерийского огня, поддержаного FPV и роями ударных дронов;

– российские контратаки, направлены на восстановление связи со своими окруженными войсками, однако оккупанты не смогли прорваться из-за сильного артиллерийского огня, поддержаного FPV и роями ударных дронов; в течение следующей недели украинские войска оттеснили окруженных россиян в меньший периметр;

до 24 июля российское сопротивление фактически исчезло;

российское сопротивление фактически исчезло; 25 июля украинская пехота захватила последние российские позиции в Кондратовке.

Российские военные блогеры, якобы описывали ситуацию внутри изолированного российского периметра, сообщали об уменьшении запасов боеприпасов, медикаментов, еды и воды.

Если детали этих боев окажутся точными, эта победа станет самым значительным успехом Сухопутных войск ВСУ с июня 2024 года, когда их войска продвинулись на десятки километров вглубь Курской области России,

– пишет Kyiv Post.