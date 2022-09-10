Гайдай опубликовал видео, как ВСУ въезжают в Северодонецкий район

Воины украинской армии заехали в Северодонецкий район. Из этой части Луганской области наши защитники вышли несколько месяцев назад.

Однако все захваченные врагом территории будут рано или поздно деоккупированы. Видео вхождения военных в этот район опубликовал 10 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Украинские танки следуют по Луганщине

Обнародованную запись сделали ехавшие на танке служащие. Сначала боевая машина проехала мимо склоненного знака с надписью "Луганская область", а примерно в 20 метрах был уже "Северодонецкий район".

Хорошие новости для жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной и Рубежного,

– написал глава Луганской ОВА.

ВСУ въезжают в Северодонецкий район Луганской области: смотрите видео

ВСУ уже в окрестностях Лисичанска

В этот же день Гайдай сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже приблизились к временно оккупированному Лисичанску. Он отметил, что это "прекрасный украинский город", но будет много работы по восстановлению.

Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак также якобы подтвердил эту информацию. Однако это нельзя сказать, потому что он лишь опубликовал фотографию лисы в телеграме.

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