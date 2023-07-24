Об этом 24 Каналу рассказал боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко. По его мнению, из-за низкого боевого духа захватчики не смогут удержаться на своих позициях.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Несмотря на то, что оккупанты сосредоточили к северу от Бахмута значительные силы, преимущество на этом направлении остается на стороне Украины.

"Россияне морально истощены и ожидают, когда смогут без позора отойти из Бахмута и окрестностей. Они понимают, что город им не удержать. А также, что это наша земля, а они захватчики. Именно поэтому их готовность воевать понемногу иссякает", – рассказал Лысенко.

На этом направлении у россиян есть сильные фортификационные сооружения, много техники и все необходимое для обороны. Но постепенно Силы обороны закрепляются на их позициях и господствующих высотах, готовя выгодные позиции для начала масштабного контрнаступления.

"Все, что нам нужно – пойти вперед по преобладающему количеству при поддержке танков, артиллерии и желательно авиации. При таком сценарии оккупанты применят свою любимую тактику "отрицательного наступления", и мы сможем освободить значительные территории", – убежден военный.

Кто противостоит Силам обороны вблизи Бахмута

В настоящее время батальону "Свобода" противостоит регулярная российская армия. Ранее подразделение также воевало с вагнеровцами, российскими десантниками, чеченцами и многими другими формированиями.

Однако, по мнению Лысенко, это неправда, что кто-то из них особенно страшный или умелый. Все они работают без таланта и вдохновения, стряпая в направлении гипотетических украинских позиций.

"Несмотря на название, мы просто лупим их пачками, и их тела даже никто не успевает забрать. Наверное, именно на это они и рассчитывали, (когда пришли на нашу землю – 24 Канал). Оккупанты знали, что никто не будет встречать их хлебом-солью и что рано или поздно они умрут, и мы только ускоряем этот процесс", –заверил Лысенко.

Ярослав Лысенко о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

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