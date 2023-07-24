Про це 24 Каналу розповів боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко. На його думку, через низький бойовий дух загарбники не зможуть втриматись на своїх позиціях.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Попри те, що окупанти зосередили на північ від Бахмуту значні сили, перевага на цьому напрямку залишається на боці України.

"Росіяни морально виснажені й очікують, коли зможуть без ганьби відійти з Бахмуту та околиць. Вони розуміють, що місто їм не втримати. А також, що це – наша земля, а вони – загарбники. Саме через це їхня готовність воювати потроху вичерпується", – розповів Лисенко.

На цьому напрямку росіяни мають сильні фортифікаційні споруди, багато техніки й усе необхідне для оборони. Але потроху Сили оборони закріплюються на їхніх позиціях і панівних висотах, готуючи вигідні позиції для початку масштабного контрнаступу.

"Все, що нам треба – піти вперед переважаючою кількістю за підтримки танків, артилерії та бажано авіації. За такого сценарію окупанти застосують свою улюблену тактику "отріцатєльного наступлєнія", і ми зможемо звільнити значні території", – переконаний військовий.

Хто протистоїть Силам оборони поблизу Бахмута

Зараз батальйону "Свобода" протистоїть регулярна російська армія. Раніше підрозділ також воював із вагнерівцями, російськими десантниками, чеченцями та багатьма іншими формуваннями.

Однак, на думку Лисенка, це неправда, що хтось із них є особливо страшними або вмілими. Всі вони працюють без талану та натхнення, гатячи в напрямку гіпотетичних українських позицій.

"Незважаючи на назву, ми просто лупимо їх пачками, і їхні тіла навіть ніхто не встигає забрати. Напевно, саме на це вони і розраховували, (коли прийшли на нашу землю – 24 Канал). Окупанти знали, що ніхто не зустрічатиме їх хлібом-сіллю і що рано чи пізно вони помруть, тож ми лише вміло прискорюємо цей процес", – запевнив Лисенко.

Ярослав Лисенко про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

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