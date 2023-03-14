Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в своем стриме, сообщает 24 Канал. Кремль же, подчеркнул он, ничего не может противопоставить этому и продолжает настраивать свое общество на то, что у них все идет по плану.

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Зачем Украина анонсирует контрнаступление

Жданов отметил, что то, что Украина анонсирует свое контрнаступление, является элементом информационной войны – это информационно-психологическая спецоперация. Речь идет только о вероятности действий ВСУ по тем или иным направлениям. А то, как и где на самом деле начнется наше контрнаступление, знают только в Генштабе ВСУ, где собственно и разрабатывается его план.

Мы с вами этого не знаем. Противник этого тоже не знает. Если бы он точно знал – мы бы уже видели его реакцию в плане сооружения оборонных сооружений,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, по его словам, говорить и анонсировать наше контрнаступление нужно, ведь это демонстрация силы и намерений, чтобы враг нервничал и боялся.

Оккупанты же, заметил он, это и делают, в частности, роют окопы на Запорожском направлении, думая, что именно там ВСУ начнут контрнаступать. То есть противник там тратит силы и средства, в то время как мы можем пойти совсем на другом направлении.

Жданов объяснил, как анонс контрнаступления ВСУ влияет на россиян: смотрите видео

Почему молчат оккупанты

Он заявил, что российские захватчики проиграют в этой ситуации. Любое сообщение о том, что Украина готовится к контрнаступлению, – проигрыш в информационной войне. Ведь вся риторика российской пропагандистской машины направлена на победу и захват территорий.

Если они сейчас начнут говорить, что Украина готовится к массированному контрнаступлению и нам нужно браться за лопаты и рыть оборонительные рубежи – завтра у них разбежится половина армии.

– объяснил Жданов.

Это, подчеркнул военный эксперт, очень снизит моральный дух оккупантов и общества, которое начнет ставить вопрос о возможности российской армии. Потому они молчат. В конце концов для россиян это становится лотереей – вытащат они свой счастливый билет или нет, либо же его вообще не существует для врага.

Поэтому, резюмировал Жданов, идет такая информационная война. А Кремль продолжает настраивать свое общество на то, что у них "все идет по плану".

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко