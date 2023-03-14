Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Кремль же, наголосив він, нічого не може протиставити цьому й продовжує налаштовувати своє суспільство на те, що у них "усе йде за планом".

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Навіщо Україна анонсує контрнаступ

Жданов зазначив, що те, що Україна анонсує свій контрнаступ, є елементом інформаційної війни – це інформаційно-психологічна спецоперація. Мовиться лише про ймовірність дій ЗСУ на тих чи інших напрямках. А те, як та де насправді розпочнеться наш контрнаступ, – знають лише в Генштабі ЗСУ, де, власне, й розробляється його план.

Ми з вами цього не знаємо. Противник цього теж не знає. Якби він точно знав – то ми б уже бачили його реакцію в плані спорудження оборонних споруд,

– наголосив військовий експерт.

Тому, за його словами, говорити й анонсувати наш контрнаступ треба, адже це демонстрація сили та намірів, аби ворог нервував та боявся.

Окупанти ж, зауважив він, це й роблять, зокрема, риють окопи на Запорізькому напрямку, думаючи, що саме там ЗСУ почнуть контрнаступати. Тобто противник там витрачає сили й засоби, тоді як ми можемо піти зовсім на іншому напрямку.

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Чому мовчать окупанти

Він заявив, що російські загарбники програють у цій ситуації. Будь-яке повідомлення про те, що Україна готується до контрнаступу, – програш в інформаційній війні. Адже нині вся риторика російської пропагандистської машини спрямована на перемогу й захоплення територій.

Якщо вони зараз почнуть говорити, що Україна готується до масованого контрнаступу й нам треба братися за лопати та рити оборонні рубежі, – завтра у них розбіжиться половина армії,

– пояснив Жданов.

Це, наголосив військовий експерт, дуже знизить моральний дух окупантів та суспільства, яке почне ставити питання щодо спроможності російської армії. Тому вони мовчать. Зрештою для росіян це стає такою собі лотереєю – витягнуть вони свій щасливий білет чи ні, або ж його взагалі не існує для ворога.

Тому, резюмував Жданов, триває така інформаційна війна. А Кремль продовжує налаштовувати своє суспільство на те, що у них "усе йде за планом".

Яка зараз ситуація на фронті: коротко