Хаос в Энергодаре и остальном оккупированном Запорожье: враги бегут, мародерят и жгут документы

Россияне готовятся к контрнаступлению. По предположениям аналитиков, его должны провести на оккупированном Запорожье. Поэтому местные захватчики начинают убегать оттуда.

Ситуация очень напряженная. Враг ворует все, что может украсть, убегает, а также пытается скрыть следы преступлений. Об актуальной ситуации в Энергодаре и на остальном оккупированном Запорожье попробуем рассказать дальше на 24 Канале.

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Закрыли Энергодар и мародерят

Поздним вечером стало известно, что российские захватчики вывезли из больницы пациентов. Прежде говорится о тяжелых. Интересно, что персонал медицинского учреждения они предупредили, что город закрыт с 5 по 11 мая. Причем, как на въезд, так и на выезд.

Кроме того, известно, что во многих оккупированных селах области враг мародерит. Причем делает это, как говорят в местных пабликах, по-черному.

Оккупанты продолжают заниматься похищением детей. Их вывезли из Каменки на полуостров Крым. Мол, Бердянск их не принял. Интересно, что так называемый глава оккупированной части Запорожской области Балицкий в очередной раз отметил будто эвакуацию. Правда, он подчеркнул, что вывозить всех не собираются.

В местных СМИ подчеркивают, что главный цинизм происходящего, в попытках прикрыться гражданскими. Оккупанты и коллаборанты именно для того и делают так называемую эвакуацию. Чтобы иметь возможность сбежать незамеченными.

Поздним вечером в Мелитополь со стороны Васильевки приехало большое количество легковушек. Речь идет как о транспортных средствах с черными военными номерами, так и о гражданских. Интересно, что в некоторых из них багажники были загружены холодильниками.

Оккупанты паникуют в Мелитополе

За словами мэра Ивана Федорова, в Мелитополе "компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск". Таким образом, он отметил, что враг их просто вывозит. Причем делает это в спешке. Технику везут в Россию, а оставшиеся документы сжигают.

Также сжигают документы в так называемой оккупационной военной полиции. В течение прошедшего дня там активно уничтожали бумаги.

В мелитопольской больнице интенсивных методов лечения срочный вечерний взлет "руководства". Досрочно выписывают пациентов с травматологии, а сами обсуждают в каких городах уже успели скрыться,

– отметил он.

В то же время городской голова обратился к населению. Он отметил, что оккупантам выгодна паника среди местных жителей. Их он призвал доверять только официальным источникам информации.

Хотят вывезти 70 тысяч человек

Это отметили в свежем отчете Института изучения войны. В нем отмечают, что так называемые оккупационные власти объявили о принудительном перемещении 70 тысяч человек на оккупированной части Запорожья. Конечно, все это замаскировано под так называемую эвакуацию.

Конечно, коллаборанты прикрываются якобы благими намерениями. На самом деле они хотят вывезти уязвимые группы населения, включая семьи с детьми, людей с инвалидностью и пожилых людей. Речь идет о принудительной эвакуации жителей 18 населенных пунктов, раскинувшихся вдоль южного края Каховского водохранилища и российских наземных линий связи.

Уже известно об эвакуации гражданского населения из Пологовского района в Бердянск. В Институте отметили, что эти населенные пункты расположены вдали от линии фронта. И что эти движения демонстрируют план России осуществить контролируемый, боевой уход со своих нынешних позиций. О попытках удержать нынешнюю линию столкновения в случае контрнаступления ВСУ речь не идет.

Составители отчета отметили, что россияне повторяют сценарий Херсонской области. Там тоже сначала проводили эвакуацию из прифронтовых районов в октябре и ноябре. Тогда же враг ссылался на угрозу ударов и боевых действий.

В Институте отмечают, что переселение людей в Запорожье не означает, что контрнаступление ВСУ произойдет именно там. В то же время оккупационные власти России, вероятно, воспользуются нарастанием страха своих граждан перед возможным продвижением украинской армии. Так они могут продолжить оправдывать массовое принудительное переселение украинцев.