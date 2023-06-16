Президент также подчеркнул, что россияне всячески пытаются приостановить этот процесс. В частности, такими действиями как подрыв Каховской ГЭС и шантажом с Запорожской АЭС.

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Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ

Украинский глава рассказал, что не может говорить конкретные детали о контрнаступательных действиях Вооруженных Сил. Несмотря на это, он отметил, что последние операции, которые провели Силы обороны, довольно успешны.

В общем, это положительно, но сложно,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинцы как защищаются, так и атакуют позиции россиян. Кроме этого, Зеленский отметил, что российская армия пытается оказывать мощное сопротивление наступательным действиям ВСУ.

"Есть как наступательные, так и оборонные действия. Все неплохо, я бы сказал", – сказал президент.

Напоследок глава государства подчеркнул, что российская армия всеми способами пытается дестабилизировать ситуацию и давить на мир. Главной целью страны-агрессорки является посадить нашу страну за стол переговоров и закончить войну на своих условиях.

Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ сейчас