Президент также подчеркнул, что россияне всячески пытаются приостановить этот процесс. В частности, такими действиями как подрыв Каховской ГЭС и шантажом с Запорожской АЭС.
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Зеленский высказался по поводу контрнаступления ВСУ
Украинский глава рассказал, что не может говорить конкретные детали о контрнаступательных действиях Вооруженных Сил. Несмотря на это, он отметил, что последние операции, которые провели Силы обороны, довольно успешны.
В общем, это положительно, но сложно,
– заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что в настоящее время украинцы как защищаются, так и атакуют позиции россиян. Кроме этого, Зеленский отметил, что российская армия пытается оказывать мощное сопротивление наступательным действиям ВСУ.
"Есть как наступательные, так и оборонные действия. Все неплохо, я бы сказал", – сказал президент.
Напоследок глава государства подчеркнул, что российская армия всеми способами пытается дестабилизировать ситуацию и давить на мир. Главной целью страны-агрессорки является посадить нашу страну за стол переговоров и закончить войну на своих условиях.
Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ сейчас
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 15 июня высказалась о ситуации на горячих точках фронта. Она отметила, что украинские защитники продвигаются, несмотря на мощное сопротивление россиян
- В тот же день представитель Таврического направления Валерий Шершень подчеркнул, что в районе Угледара в Донецкой области Силы обороны также продвигаются. На этом участке украинским защитникам удалось оттеснить россиян на расстояние около 1 километра.
- Заместитель командира 3 отдельной ОШБр Родион Кудряшов заявил, что скоро украинцев порадуют хорошими новостями из Бахмутского направления. Он подчеркнул, что инициатива по наступлению сейчас в руках ВСУ.
- Владимир Зеленский также предположил, что Россия сможет проиграть после наступательных действий украинской армии. По его словам, россияне понимают, что после контрнаступления ВСУ их ждет только поражение.