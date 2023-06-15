Украинский глава подчеркнул, что российская армия делает все, чтобы помешать нашим защитникам продвигаться вперед. Несмотря на это, Силам обороны удается освобождать украинские земли.

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Зеленский высказался по поводу проигрыша России

Президент Украины рассказал, что украинские защитники, освобождая территорию нашего государства, встречают сильное сопротивление со стороны российской армии. По его словам, россияне понимают, что после контрнаступления Вооруженных Сил их ждет только поражение.

Для России проиграть эту кампанию в Украине (контрнаступление ВСУ – 24 Канал), я бы сказал, фактически означает проиграть войну,

– подчеркнул Зеленский.

Несмотря на это, глава государства уточнил, что новости с передовой "в целом положительные". Напоследок он подчеркнул, что успехи на фронте, одержанные украинскими военными, даются довольно тяжело.

Какая ситуация на фронте сейчас