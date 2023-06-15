Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экс-председатель Луганской ОВА. По его словам, на наступление Вооруженных Сил Украины мало влияют противотанковые укрепления врага, в том числе и "зубы дракона". Больше препятствуют другие действия россиян.

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Луганщина мощно заминирована

Лучшее, что смогли сделать российские военные – это окопаться. В частности, их вторая линия Старобельск – Новоайдар – Счастье хорошо вкопана. Там также ставят "зубы дракона".

"Зубы дракона" – это не панацея для нашего контрнаступления. Но территория Луганщины, где проходит активная фаза боевых действий, заминирована больше всего по всей Украине,

– рассказал Гайдай.

Оккупанты миновали мосты, лесополосы, трассы и вручную, и дронами и фугасами, и дистанционно. Есть даже техника, разбрасывающая противотанковые и противопехотные мины.

"Там очень опасна территория в плане заминированности", – подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.

В наших военных есть самоходная реактивная установка УР-77 "Горыныч", которая предназначена для разминирования. Однако и это занимает некоторое время. Враг сможет понять, что идет разминирование территории. Поэтому ВСУ планируют тщательно подойти к этому вопросу. А наступательные операции будут проходить, когда территория будет более безопасной для наших военных.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео

Какая ситуация в Луганской области

Российская армия опрокинула войска из Херсона и Бахмутского направления в Запорожский. Ведь именно там для оккупантов сложилась самая тяжелая ситуация. В частности, ВСУ уже уволили несколько поселков в Запорожье.

На Купянско-Лиманском направлении существенно уменьшилась интенсивность врага. Из этого можно заключить, что если оттуда не опрокидывают войска, то там их и не усиливают.

Сейчас все же разбрасывают на Запорожское и Бахмутское направления больше личного состава, чем направляют на Кременную или Сватовское направление.

– отметил Сергей Гайдай.

Однако в Луганской области Россия держит там свои подразделения и войска, среди них и "Ахмат", и БАРС, и вновь "Шторм Z". Кроме того, много есть и мобилизованных.

Бои за Бахмут и безумные потери заметно повлияли на состоятельность русской армии, поэтому напряжение на Купянско-Лиманском направлении несколько спало. К слову, в Белогоровке Луганской области ситуация стабильная с украинской стороны. Силы обороны крепко удерживаются и закрепляются.

Продвижение ВСУ и потери врага: что известно

Тем временем контрнаступление Вооруженных сил продолжается. По данным Министерства обороны, военные двигаются вперед в условиях жесточайших боев. К сожалению, у врага авиационное и артиллерийское преимущество.

ВСУ смогли продвинуться на:

Бахмутском направлении – на разных участках от 200 – 500 метров,

– на разных участках от 200 – 500 метров, Запорожском направлении – от 300 – 350 метров.

С начала полномасштабного вторжения до 13 июня в технике оккупанты потеряли :