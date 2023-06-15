Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА. За його словами, на наступ Збройних Сил України мало впливають протитанкові укріплення ворога, зокрема й "зуби дракона". Більше перешкоджають інші дії росіян.

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Луганщина потужно замінована

Найкраще, що змогли зробити російські військові – це окопатися. Зокрема, їхня друга лінія Старобільськ – Новоайдар – Щастя добре вкопана. Там також ставлять "зуби дракона".

"Зуби дракона" – це не панацея для нашого контрнаступу. Але територія Луганщини, де проходить активна фаза бойових дій замінована чи не найбільше по всій Україні,

– розповів Гайдай.

Окупанти мінували мости, лісосмуги, траси і вручну, і дронами і фугасами, і дистанційно. Є навіть техніка, яка розкидує протитанкові та протипіхотні міни.

"Там дуже небезпечна територія в плані замінованості", – наголосив ексголова Луганської ОВА.

У наших військових є самохідна реактивна установка УР-77 "Горинич", яка призначена для розмінування. Однак і це займає певний час. Ворог зможе зрозуміти, що йде розмінування території. Тому ЗСУ планують ретельно підійти до цього питання. А наступальні операції відбуватимуться, коли територія буде безпечнішою для наших військових.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивитись відео

Яка ситуація на Луганщині

Російська армія перекинула війська з Херсону та Бахмутського напрямку на Запорізький. Адже саме там для окупантів склалась чи не найважча зараз ситуація. Зокрема, ЗСУ вже звільнили декілька селищ на Запоріжжі.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку зараз суттєво зменшилась інтенсивність ворога. З цього можна зробити висновок, що якщо звідти не перекидають війська, то там їх і не підсилюють.

Зараз все ж розкидують на Запорізький та Бахмутський напрямки більше особового складу, ніж направляють на Кремінну чи Сватівський напрямок,

– зазначив Сергій Гайдай.

Однак на Луганщині Росія тримає там свої підрозділи та війська, серед них і "Ахмат", і БАРС, і новостворений "Шторм Z". Крім того, багато є й мобілізованих.

Бої за Бахмут та шалені втрати помітно вплинули на спроможність російської армії, тому напруга на Куп'янсько-Лиманському напрямку дещо спала. До слова, в Білогорівці Луганської області ситуація стабільна з українського боку. Сили оборони міцно тримають позиції та закріплюються.

Просування ЗСУ та втрати ворога: що відомо

Тим часом контрнаступ Збройних сил триває. За даними Міністерства оборони, військові рухаються вперед в умовах надзвичайно жорстоких боїв. На жаль, у ворога авіаційна та артилерійська перевага.

ЗСУ змогли просунутись на:

Бахмутському напрямку – на різних ділянках від 200 – 500 метрів,

– на різних ділянках від 200 – 500 метрів, Запорізькому напрямку – від 300 – 350 метрів.

З початку повномасштабного вторгнення до 13 червня в техніці окупанти втратили: