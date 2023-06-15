Український очільник наголосив, що російська армія робить усе, щоб завадити нашим захисникам просуватися вперед. Попри це, Силам оборони вдається звільняти українські землі.
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Зеленський висловився щодо програшу Росії
Президент України розповів, що українські захисники, звільняючи території нашої держави, зустрічають сильний опір зі сторони російської армії. За його словами, росіяни розуміють, що після контрнаступу Збройних Сил, їх чекає лише поразка.
Для Росії програти цю кампанію в Україні (контрнаступ ЗСУ – 24 Канал), я сказав би, фактично означає програти війну,
– наголосив Зеленський.
Попри це, глава нашої держави уточнив, що новини з передовою "загалом позитивні". Наостанок він наголосив, що успіхи на фронті, які здобувають українські військові, даються доволі важко.
Яка ситуація на фронті зараз
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 15 червня розповіла про ситуацію на гарячих точках фронту. За її словами, українські захисники просуваються, попри те, що росіяни чинять потужний опір.
- Того ж дня речник Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначив, що Сили оборони просуваються в районі Вугледара в Донецькій області. На цій ділянці нашим захисникам вдалося відтіснити окупантів на відстань близько 1 кілометра.
- Ганна Маляр також зазначила, що українські бійці проводять успішний наступ на Півдні України. За останні півтора тижня на цьому напрямку вони просунулися на відстань понад 3 кілометри.
- Президент Чехії Петер Павел також висловився щодо контрнаступальних дій ЗСУ. За його словами, справжній контрнаступ "ще не почався".
- Ексочільник Луганської області Сергій Гайдай назвав причину, яка уповільнює контрнаступ Сил оборони. Він зазначив, що окупанти масово мінують територію, яку займають.