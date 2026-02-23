Есть 2 причины: Зеленский объяснил, почему Украина не может перейти в масштабное контрнаступление

Украина пока не может перейти к деоккупации территорий. Зеленский назвал основные причины.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС.

Почему Украина не может перейти в контрнаступление?

Президент подчеркнул, что возвращение временно оккупированных территорий – это вопрос времени, однако нынешние условия не позволяют реализовать это силовым путем без колоссальных потерь. По его словам, Россия имеет существенное преимущество в численности армии, и попытка быстрого наступления могла бы обернуться миллионами жертв.

Зеленский подчеркнул, что любые решения должны учитывать цену человеческой жизни. Он отметил: территория без людей не имеет ценности, если за ее освобождение придется заплатить чрезмерным количеством погибших.

Отдельно глава государства обратил внимание на нехватку необходимого вооружения. По его словам, возможность быстрого освобождения всех оккупированных регионов зависит не только от Украины, но и от поддержки международных партнеров.

Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. По состоянию на сегодня этого нет,

– отметил глава государства.

В то же время президент подчеркнул, что стратегическая цель остается неизменной – восстановление территориальной целостности в пределах границ 1991 года. Он подчеркнул, что это является принципиальным вопросом справедливости для государства.

