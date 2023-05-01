Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, огневая мощность дальнобойных ракет и авиации значительно больше.

Читайте также Упорные бои за Марьинку и Бахмут, обстрелы гражданских: карта боевых действий на 1 мая

Использование дронов при контрнаступлении ВСУ

Жданов подчеркнул, что огневая мощность дальнобойных ракет и авиации значительно больше, чем у беспилотников. Однако большое количество дронов может поражать огнем позиции оккупантов.

Военный эксперт заметил, что не теряет надежды на то, что украинские защитники получат от стран-партнеров дальнобойные ракеты.

Я не теряю надежду на ракеты. Все пусковые у нас есть. Это либо М270, либо HIMARS. Оба подходят, чтобы поставить там ATACMS. Мы все затаили дыхание в ожидании нашего контрнаступления,

– сказал он.

Жданов о беспилотниках во время контрнаступления: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости