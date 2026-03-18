За 30 дней мы отвоевали больше территории, чем Россия захватила, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что за последние 30 дней украинские войска отвоевали больше территории, чем Россия захватила.
- С начала года Силы обороны Украины вернули под контроль 460 квадратных километров территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последнего месяца Силы обороны достигли большего успеха на фронте, чем российские войска.
Об этом Зеленский заявил, выступая перед парламентом Великобритании.
Что рассказал Зеленский об успехах ВСУ на фронте?
За последние 30 дней мы освободили больше территории, чем Россия смогла захватить,
– сказал глава государства.
23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что с конца января украинские военные деоккупировали около 400 квадратных километров на юге страны.
Впоследствии Зеленский 3 марта уточнил, что с начала года в рамках контратакующих действий Силы обороны вернули под контроль уже 460 квадратных километров украинской территории.
Какие еще заявления сделал Зеленский в Великобритании?
Владимир Зеленский рассказал, что использует специальный планшет для мониторинга ситуации на фронте в режиме реального времени.
Президент подарил такой королю Чарльзу III, что позволяет ему мониторить боевые действия.
Зеленский заявил, что Украина вскоре будет иметь надводные дроны, способные действовать в условиях океана.