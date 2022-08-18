ВСУ готовятся окружить россиян в Херсонской области

Об этом 24 каналу рассказал Иван Киричевский – военный эксперт Defense Express. По его словам, Вооруженные Силы Украины в первую очередь пытаются создать оперативное оцепление для максимально возможного количества российских войск, то есть загнать оккупантов в "котел".

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Именно поэтому украинское руководство так громко анонсировало, что украинские военные получили приказ контрнаступать и деоккупировать Юг. Это было направлено на то, чтобы россияне начали стягивать туда свои войска, в том числе и снимая их с других направлений боевых действий.

Все, что могло "прискакать" на Херсонский плацдарм, "прискакало",

– констатировал Киричевский.

Он объяснил, что именно поэтому сначала ВСУ совершили "пристрельную серию" ударов и продырявили мосты на Юге так, чтобы там еще можно было как-то проехать. россияне начали закрывать повреждения стальными плитами, несмотря на то, что они потенциально рухнут, и снова завозить подкрепление. Только после этого украинские военные уже в расчете на перспективу оперативного окружения произвели контрольные выстрелы по этим мостам и вывели их из строя.

Что будет решающим шагом

Судя по всему, как сказал военный эксперт, на Херсонском направлении ВСУ выбрали для себя тактику "пощипывания" противника.

Где-то россияне продвигаются, где-то ВСУ обретают себе новые позиции. Но к счастью, ситуация динамичная и дает нашим войскам возможность продвигаться все дальше и дальше,

– объяснил он.

Киричевский убежден, что самое "интересное" для россиян начнется тогда, когда в Украину придет пополнение бойцов, подготовленных по натовским стандартам.

"Многие спрашивают, когда США дают нам оружие для контрнаступления, и при этом не замечают, что нам помогают подготовить людей, умеющих проводить контрнаступательные действия", – говорит эксперт.

Когда такие люди вернутся из полигонов Великобритании, США и других стран НАТО, хорошие новости для украинцев не заставят себя ждать.

Первыми об их возвращении узнают россияне, которых там потом будут выменивать на автомобиле "Лада", а потом мы будем считать, сколько дней осталось до оперативного окружения россиян,

– подытожил эксперт Defense Express.

Полный стрим с Иваном Киричевским: смотрите видео



Напомним, что ВСУ на Юге регулярно поставляют оккупантам "хлопок" на их склады с боеприпасами, командные пункты и другие военные объекты. В последнее время особенно достается россиянам в Новой Каховке. По словам депутата Херсонского облсовета и военного ТРО Сергея Хланя, Новая Каховка стала для них второй Чернобаевкой.