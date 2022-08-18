В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается сложной и напряженной. Однако ее полностью контролируют наши защитники.

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ВСУ успешно отбивают вражеские атаки на Юге

В ОК "Юг" отметили, что российские оккупанты находятся на своих обустроенных рубежах обороны. Существенных изменений в количестве личного состава вражеских войск нет. В то же время, морально-психологическое состояние захватчиков продолжает ухудшаться.

Несмотря на это, они до сих пор пытаются улучшить свое положение и атаковать позиции ВСУ. В частности, 17 августа российский мотострелковый взвод при поддержке реактивной системы залпового огня попытался скрытно захватить наблюдательный пункт наших защитников.

Открытым огнем (враг – 24 канал) был остановлен и ретировался,

– отметили в ОК "Юг".

Также оккупанты в течение дня продолжали практику авиационных ударов по позициям ВСУ вдоль линии столкновения. Враг атаковал трижды, однако ни разу успеха не имел.

Кроме этого, захватчики применили 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения украинской системы противовоздушной обороны. Однако результата снова никакого не было.

Также россияне 4 раза атаковали Зеленодольскую общину Криворожья тяжелой ствольной артиллерией и дважды били по ней из "Града". К счастью, все вражеские снаряды попали по открытой местности, поэтому человеческих потерь не было.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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