В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається складною та напруженою. Проте її повністю контролюють наші захисники.

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ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки на Півдні

В ОК "Південь" зауважили, що російські окупанти перебувають на своїх облаштованих рубежах оборони. Суттєвих змін у кількості особового складу ворожих військ немає. Водночас морально-психологічний стан загарбників продовжує погіршуватися.

Попри це, вони досі намагаються покращити своє становище та атакувати позиції ЗСУ. Зокрема, 17 серпня російський мотострілецький взвод за підтримки реактивної системи залпового вогню спробував приховано захопити спостережний пункт наших захисників.

Відкритим вогнем (ворог – 24 канал) був зупинений та ретирувався,

– зауважили в ОК "Південь".

Також окупанти протягом дня продовжували практику авіаційних ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Ворог атакував тричі, однак жодного разу успіху не мав.

Окрім цього, загарбники застосували 2 протирадіолокаційні ракети для знищення української системи протиповітряної оборони. Проте результату знову ніякого не було.

Також росіяни 4 рази атакували Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатили по ній з "Граду". На щастя, всі ворожі снаряди поцілили по відкритій місцевості, тому людських втрат не було.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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