Польша продлила контроль на границах с двумя странами до октября: что известно
- Польша продлила контроль на границах с Германией и Литвой до 1 октября 2026 года из-за угрозы нелегальной миграции.
- Проверки будут осуществляться в более 60 пунктах с привлечением пограничников, полиции и Сил территориальной обороны Польши.
Причиной усиленного контроля названа серьезная угроза нелегальной миграции. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на распоряжение польского министра внутренних дел и администрации.
Что известно о продлении усиленного контроля на польской границе?
Проверки будут осуществляться пограничниками вместе с полицией и военными Сил территориальной обороны Польши в не менее 63 пунктах: примерно 50 на границе с Германией и 13 – с Литвой. В частности, контроль вернется на Мужаковский переход, который важен для туристического, пешеходного и велосипедного движения, а также для трансграничных мероприятий в парке.
Контроль на границах Польши ввели 7 июля 2025 года и неоднократно его продолжали.
Обратите внимание! Согласно Шенгенскому кодексу, страны ЕС могут восстанавливать проверки на внутренних границах сроком до полугода в случае серьезной угрозы общественному порядку или безопасности. Если такая угроза продолжается более полугода, контроль можно продолжать на следующие периоды до шести месяцев, но в целом не более чем на два года.
Документ вступит в силу 5 апреля 2026 года.
Вторые сутки на украинско-польской границе, в частности в пунктах "Краковец" и "Шегини", наблюдается значительный рост трафика на въезд в Украину. Очереди достигают около 220 легковушек и 25 автобусов.
Важно, что рост движения связано с выходными днями и завершением каникул в учебных заведениях. 28 марта на границе было уже 107 тысяч пересечений границы. В частности въезды на 12 тысяч преобладали выезды.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил для 24 Канала, что 50% загруженности пунктов пропуска приходится на границу с Польшей. Однако, очереди фиксируют не на всех пунктах.