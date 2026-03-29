Польша продлила контроль на границах с двумя странами до октября: что известно

Правительство Польши приняло решение продлить временный контроль на границах с Германией и Литвой из-за серьезной угрозы нелегальной миграции. Проверки будут осуществляться в более 60 пунктах с привлечением пограничников, полиции и Сил территориальной обороны.

Причиной усиленного контроля названа серьезная угроза нелегальной миграции. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на распоряжение польского министра внутренних дел и администрации.

Что известно о продлении усиленного контроля на польской границе?

Правительство Польши приняло решение продлить временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 1 октября 2026 года.

Проверки будут осуществляться пограничниками вместе с полицией и военными Сил территориальной обороны Польши в не менее 63 пунктах: примерно 50 на границе с Германией и 13 – с Литвой. В частности, контроль вернется на Мужаковский переход, который важен для туристического, пешеходного и велосипедного движения, а также для трансграничных мероприятий в парке.

Контроль на границах Польши ввели 7 июля 2025 года и неоднократно его продолжали.

Обратите внимание! Согласно Шенгенскому кодексу, страны ЕС могут восстанавливать проверки на внутренних границах сроком до полугода в случае серьезной угрозы общественному порядку или безопасности. Если такая угроза продолжается более полугода, контроль можно продолжать на следующие периоды до шести месяцев, но в целом не более чем на два года.

Документ вступит в силу 5 апреля 2026 года.

