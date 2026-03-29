Причиною посиленого контролю названо серйозну загрозу нелегальної міграції. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на розпорядження польського міністра внутрішніх справ і адміністрації.

Що відомо про продовження посиленого контролю на польському кордоні?

Уряд Польщі ухвалив рішення продовжити тимчасовий прикордонний контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою до 1 жовтня 2026 року.

Перевірки здійснюватимуться прикордонниками разом із поліцією та військовими Сил територіальної оборони Польщі у щонайменше 63 пунктах: приблизно 50 на кордоні з Німеччиною та 13 – з Литвою. Зокрема, контроль повернеться на Мужаковський перехід, який важливий для туристичного, пішохідного та велосипедного руху, а також для транскордонних заходів у парку.

Контроль на кордонах Польщі запровадили 7 липня 2025 року та неодноразово його продовжували.

Зверніть увагу! Відповідно до Шенгенського кодексу, країни ЄС можуть відновлювати перевірки на внутрішніх кордонах терміном до пів року у разі серйозної загрози громадському порядку або безпеці. Якщо така загроза триває понад пів року, контроль можна продовжувати на наступні періоди до шести місяців, але загалом не більше ніж на два роки.

Документ набуде чинності 5 квітня 2026 року.

