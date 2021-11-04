Приветливые предприниматели подписали с "Авиаконом" договор на поставку оборудования для строительства военной техники. Однако вместо нового оборудования злоумышленники поставляли подержанное и некачественное.

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Сами подрабатывали технические паспорта

Злоумышленники сами подделывали техническую документацию во избежание разоблачения. В ходе обысков СБУ изъяла поддельные документы.

Некачественное оборудование, которое поставляли злоумышленники, должны были использовать для ремонта вертолетов по заказу Министерства обороны и иностранцев. Всю технику изъяла СБУ.



Поддельная документация, изъятая СБУ / Фото СБУ

Сейчас стражи порядка проверяют причастность задержанных к поставке некачественного оборудования другим оборонным предприятиям на сумму 15 миллионов гривен.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений сразу по двум статьям – подделка документов и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. В настоящее время продолжается следствие.

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