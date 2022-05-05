Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Медведчука "Украинский выбор"
Источник:СБУ
СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука "Украинский выбор". Соратник кума Путина занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине.
Лидер партии Медведчука координировал действия с российскими спецслужбами
В контрразведке СБУ сообщили, что задержали одного из лидеров партии "Украинский выбор" в Киеве.
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По данным следствия, он координировал свои действия с российскими спецслужбами и занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине.
Также в СБУ сообщили о двух задержаниях в Луганской и Полтавской областях:
- в Луганской области на сотрудничестве с оккупантами разоблачена руководительница одного из отделов Станично-Луганской военно-гражданской администрации;
- в Полтавской области задержан заместитель начальника таможенного поста, который требовал деньги от руководителя предприятия, "гарантируя" беспрепятственное оформление промтоваров.
Медведчук под арестом в Украине
Виктору Медведчуку удалось скрыться из-под домашнего ареста перед полномасштабным вторжением России в Украину. Но 12 апреля сотрудники СБУ задержали лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Кум Владимира Путина с помощью ФСБ России пытался бежать из Украины в непризнанное Приднестровье. Однако Служба безопасности Украины провела удачную операцию, поэтому Медведчук теперь под арестом.
Медведчук обращался к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой обмена на защитников Мариуполя. Однако в Кремле сказали, что их не интересует Медведчук.
В апреле Государственное бюро расследований во Львовской области провело обыски у братьев, подозреваемых в государственной измене, Виктора Медведчука и Тараса Козака.
В среду, 4 мая, в объектах, связанных с семьями этих народных депутатов, прошли очередные обыски. Известно, что суд арестовал счета компаний, которыми владеют родственники Медведчука и Козака.
Отдельно следует сказать, что в начале марта 2022 года в Хорватии была арестована яхта Медведчука. После этого в апреле суд передал ее в распоряжение АРМА. Теперь 93-метровую яхту планируют продать. Вырученные за нее средства могут направить в украинский бюджет.
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