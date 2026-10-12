"Уже не пушечное, а дроновое мясо": военный рассказал о новой тактике России на фронте

Российские оккупанты изменили тактику на горячих направлениях Донбасса и перешли к так называемым "конвейерным штурмам". Враг непрерывно отправляет на убой небольшие группы новобранцев, не считаясь с колоссальными потерями.

Российские оккупанты изменили тактику на горячих направлениях Донбасса и перешли к так называемым "конвейерным штурмам". Враг непрерывно отправляет на убой небольшие группы новобранцев, не считаясь с колоссальными потерями.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона "Сила свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

Что происходит на Покровском и Добропольском направлениях?

Ситуация на Покровском и Добропольском направлениях остается крайне напряженной и тяжелой. Российские оккупационные войска применяют неоднородную тактику, поскольку качество подготовки их подразделений существенно различается.

Основную массу наступательных сил противника составляют новобранцы, которых заманивают денежными выплатами и готовят на полигонах всего несколько недель. После этого их сразу бросают в бой мелкими пешими группами из 1 – 3 человек.

Если говорить о том, кем атакует противник, то в большинстве случаев это мелкие пешие группы, то есть по одному, по два, по три человека, практически конвейерными атаками. Меняется лишь интенсивность и частота этих атак. По одной протоптанной тропинке вдоль посадки враг может отправлять их с интенсивностью каждые полчаса, каждые три часа или каждый день,

– рассказал военнослужащий.

Он отметил, что таких пехотинцев уже трудно назвать даже "пушечным мясом" – теперь это, скорее, "дроновое мясо".

Почему потери оккупантов не останавливают штурмов?

Несмотря на огромные потери, которые, по данным Генштаба, достигают около 1 500 человек ежедневно, российское командование не меняет свой подход и продолжает штурмовые действия.

По словам эксперта, создается впечатление, что у подразделений оккупантов есть определенные ежедневные "нормы утилизации" собственных резервов. Когда назначенная партия захватчиков уничтожается, враг ждет следующую.

На самом деле очень многие участки на фронте просто усеяны телами оккупантов. И что меня больше всего шокирует – эти места и потери их не останавливают, они продолжают идти и идти дальше,

– подчеркнул Назаренко.

Все эти конвейерные атаки противник сопровождает массированными ударами УАБ, ФАБ, артиллерии, а также высокой плотностью FPV-дронов. На отдельных направлениях враг также концентрирует более профессиональные специализированные дроновые подразделения.

Как Силы обороны противодействуют вражескому нашествию?

Чтобы эффективно останавливать такие волны штурмов, ключевым ресурсом для Сил обороны остаются беспилотные системы и артиллерия. Главная задача – выявлять и уничтожать врага на дальних подступах.

Лидерство Сил обороны должно быть за дронами, чтобы уничтожать оккупантов именно на подступах – за километр, два, пять, десять или даже на средней дистанции в 50 – 100 километров. Почему раньше обнаружен и уничтожен оккупант, тем меньше у него шансов дойти до наших позиций,

– подчеркнул военный.

В то же время он призвал всегда помнить о сверхчеловеческих усилиях украинской пехоты, которая держит оборону непосредственно в окопах и на передовых позициях под постоянным огнем врага.