Народные депутаты могли получать деньги в конвертах из средств, поступавших от мошеннических колл-центров. Такую версию рассматривает Специализированная антикоррупционная прокуратура, ведь механизм передачи денег напоминает схемы, раскрытые в делах "Карфаген-1" и "Карфаген-2".

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал руководитель САП Александр Клименко.

Что известно о происхождении денег в конвертах?

Следствие проверяет возможную связь между средствами для народных депутатов и деятельностью мошеннических колл-центров. Способ передачи денег в этом деле очень похож на механизм, который использовался в других уголовных производствах.

Механика передачи этих средств: каким образом они поступали, где забирались и куда передавались, максимально схожа с тем, как передавались средства в делах "Карфаген-1" и "Карфаген-2",

– отметил руководитель САП.

Клименко также подчеркнул, что передача денег депутатам происходила систематически. В то же время источники финансирования могли меняться в зависимости от периода.

Досудебное расследование по делу продолжается с 27 декабря 2025 года. Поэтому решение по его результатам должно быть принято до конца 2026 года.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России выплаты народным депутатам в конвертах сначала прекратились, но впоследствии возобновились. По данным САП, сначала парламентарии получали от 1 до 2 тысяч долларов в месяц за голосование за определенные законопроекты, а позже сумма выросла до 5 тысяч долларов.

После возобновления выплат антикоррупционные органы продолжили расследование этой схемы. При этом за нарушение договоренностей могли применяться штрафные санкции, из-за которых сумма выплат уменьшалась до 3 тысяч долларов.

До начала полномасштабной войны выплаты в конвертах иногда достигали 20 тысяч долларов в месяц. Первое уголовное производство в отношении народного депутата было зарегистрировано еще во времена генерального прокурора Ирины Венедиктовой – в конце 2021 года. Всего подозрения от САП получил 41 народный депутат Верховной Рады IX созыва.

За десять лет работы антикоррупционных органов подозрения были предъявлены 79 бывшим и действующим парламентариям.

В то же время лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию подозревают в предполагаемой раздаче денег парламентариям в конвертах за нужные голоса в Верховной Раде.