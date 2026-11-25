Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів керівник САП Олександр Клименко.

Adv

популярні відео

Що відомо про походження грошей у конвертах?

Слідство перевіряє можливий зв'язок між коштами для народних депутатів та діяльністю шахрайських кол-центрів. Спосіб передавання грошей у цій справі дуже схожий на механізм, який використовували в інших кримінальних провадженнях.

Механіка передачі цих коштів: яким чином вони надходили, де забиралися та куди передавалися, максимально схожа з тим, яким чином передавалися кошти у справах "Карфаген-1" та "Карфаген-2"– зазначив керівник САП.

Клименко також наголосив, що передавання грошей депутатам відбувалося системно. Водночас джерела фінансування могли змінюватися залежно від періоду.

Досудове розслідування у справі триває з 27 грудня 2025 року. Тому рішення за його результатами мають ухвалити до кінця 2026 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії виплати народним депутатам у конвертах спочатку припинилися, але згодом відновилися. За даними САП, спершу парламентарі отримували від 1 до 2 тисяч доларів на місяць за голосування за визначені законопроєкти, а пізніше сума зросла до 5 тисяч доларів.

Реклама

Після поновлення виплат антикорупційні органи продовжили розслідувати цю схему. Водночас за порушення домовленостей могли застосовувати штрафні санкції, через які сума виплат зменшувалася до 3 тисяч доларів.

До початку повномасштабної війни виплати в конвертах іноді сягали 20 тисяч доларів на місяць. Перше кримінальне провадження щодо народного депутата зареєстрували ще за часів генпрокурорки Ірини Венедіктової – наприкінці 2021 року. Загалом підозри від САП отримав 41 народний депутат Верховної Ради IX скликання.

За десять років роботи антикорупційних органів підозри оголосили 79 колишнім і чинним парламентарям.

Водночас лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію підозрюють у ймовірній роздачі грошей парламентарям у конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді.