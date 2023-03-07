Это война за идентичность: в Копенгагене открыл двери Украинский Дом в Дании

В самом центре Копенгагена начал работу Украинский Дом в Дании. Теперь здание на набережной в районе Кристиансхавн будет неформальным культурным посольством Украины в Дании.

Цель Украинского Дома в Дании – познакомить людей поближе с украинской культурой и традициями. К тому же в здании будут устраивать межкультурные диалоги и различные мероприятия, посвященные украинской тематике, передает 24 Канал.

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Украинский Дом официально заработал в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля. С тех пор его уже посетило более 800 гостей, среди которых дипломаты, журналисты, галеристы, блоггеры, руководители учреждений культуры как украинцы, так и датчане.

На торжественном открытии министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт выразил надежду, что Украинский Дом в Дании еще больше укрепит культурные связи и дружбу между двумя странами.

Я также надеюсь, что это будет Дом, где вы сможете высказать свои сокровенные мысли об искусстве, культуре и бытии. Здесь, в Дании, вдали от дома. Пусть Украинский Дом будет местом, где вы будете прославлять украинскую культуру и волю к борьбе против захватчиков,

– сказал он.



Якоб Энгель-Шмидт / Фото Анны Грабарской

Соучредительница и глава Украинского Дома в Дании Наталья Попович напомнила, что Россия начала войну в Украине девять лет назад. И это война не на территории, экономические выгоды или влияние, это война за идентичность миллионов украинцев, которые желают жить в свободном и демократическом обществе.

"Я невероятно благодарна партнерам в Дании за возможность услышать наш голос, когда Россия пытается заставить его замолчать. Мы не нашли лучшего способа отметить горькую годовщину полномасштабного вторжения, чем открытие нашей культурной резиденции в Копенгагене", – подчеркнула Попович.



Наталья Попович / Фото Анны Грабарской

Посол Украины в Королевстве Дания Михаил Выдойник напомнил, что, оккупируя наши территории, россияне в первую очередь курят украинские книги, вводят российскую систему школьного образования, завозят в школы российских учителей, уничтожают украинские памятники.

Мы должны делать все, чтобы сохранить украинскую культуру, потому что это наша идентичность,

– подчеркнул Видойник.

Символично, что первой выставкой в Украинском Доме в Дании стала выставка современного искусства "Музы не молчат", которая включает более ста картин, скульптур и видео-арта, созданного с начала полномасштабной войны более пятидесяти художников со всей Украины.

Название выставки отражает намерение украинских художников не молчать во время войны и попытку понять креативное мышление во время катастрофы.

Атмосфера в Украинском Доме в Дании / Фото Анны Грабарской

Призвание Украинского Дома в Дании

Украинский Дом в Дании как культурный институт имеет миссию способствовать диалогу между украинским и датским профессиональными сообществами и гражданским обществом. Первая панельная дискуссия состоялась с участием:

выдающихся историков,

директора Украинского исследовательского института Гарвардского университета,

директора Северного центра культурного наследия и вооруженных конфликтов.

Они обсуждали, как культура Украины была нарушена в ходе войны и рассуждали о ее будущем.

Как найти Украинский Дом в Дании

Украинский Дом в Дании работает каждый день, кроме понедельника:

вторник – пятница: 16:00 – 19:00;

суббота – воскресенье: 12:00 – 18:00.

Вход на выставку "Музы не молчат": 50 датских крон. В то же время, бесплатно могут посетить выставку украинские беженцы и дети до 16 лет.

Выставка продлится до 21 мая 2023 года. Адрес: Strandgade 27B, Copenhagen.