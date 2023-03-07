Мета Українського Дому у Данії – познайомити людей ближче з українською культурою та традиціями. До того ж у будівлі будуть влаштовувати міжкультурні діалоги та різноманітні заходи, присвячені українській тематиці, передає 24 Канал.

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Український Дім офіційно запрацював у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого. Відтоді його вже відвідало понад 800 гостей, серед яких дипломати, журналісти, галеристи, блогери, керівники закладів культури, як українці, так і данці.

На урочистому відкритті міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт висловив сподівання, що Український Дім у Данії ще більше зміцнить культурні зв’язки та дружбу між двома країнами.

Я також сподіваюся, що це буде Дім, де ви зможете висловити свої найпотаємніші думки про мистецтво, про культуру та про буття. Тут, у Данії, далеко від дому. Хай Український Дім буде місцем, де ви будете прославляти українську культуру та волю до боротьби проти загарбників,

– сказав він.



Якоб Енгель-Шмідт / Фото Ганни Грабарської

Співзасновниця й очільниця Українського Дому в Данії Наталія Попович нагадала, що Росія почала війну в Україні 9 років тому. І це війна не за території, економічні вигоди чи вплив, це війна за ідентичність мільйонів українців, які хочуть жити у вільному й демократичному суспільстві.

"Я неймовірно вдячна партнерам у Данії за можливість почути наш голос, коли Росія намагається змусити його замовкнути. Ми не знайшли кращого способу відзначити гірку річницю повномасштабного вторгнення, ніж відкриття нашої культурної резиденції в Копенгагені", – наголосила Попович.



Наталія Попович / Фото Ганни Грабарської

Посол України в Королівстві Данія Михайло Видойник нагадав, що, окуповуючи наші території, росіяни першочергово палять українські книжки, запроваджують російську систему шкільної освіти, завозять до шкіл російських вчителів, нищать українські пам'ятники.

Ми маємо робити все, щоб зберегти українську культуру, тому що це – наша ідентичність,

– наголосив Видойник.

Символічно, що першою виставкою в Українському Домі у Данії стала виставка сучасного мистецтва "Музи не мовчать", яка включає понад сто картин, скульптур та відеоарту, створеного з початку повномасштабної війни понад п'ятдесятьма художниками з усієї України.

Назва виставки відображає намір українських митців не мовчати в часи війни та спробу зрозуміти креативне мислення в час катастрофи.

Атмосфера в Українському Домі у Данії / Фото Ганни Грабарської

Покликання Українського Дому у Данії

Український Дім в Данії, як культурна інституція, має місію сприяти діалогу між українською та данською професійними спільнотами та громадянським суспільством. Перша панельна дискусія відбулася з участю:

видатних істориків,

директора Українського дослідницького інституту Гарвардського університету,

директора Північного центру культурної спадщини та збройних конфліктів.

Вони обговорювали, як культура України була порушена в ході війни, та розмірковували про її майбутнє.

Як знайти Українського Дому у Данії

Український Дім у Данії працює щодня, крім понеділка:

вівторок – п'ятниця: 16:00 – 19:00;

субота – неділя: 12:00 – 18:00.

Вхід на виставку "Музи не мовчать": 50 датських крон. Водночас безкоштовно можуть відвідати виставку українські біженці та діти до 16 років.

Довідка. Виставка працюватиме до 21 травня 2023 року. Адреса: Strandgade 27B, Copenhagen.