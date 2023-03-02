У Копенгагені осквернили одну з найвизначніших пам’яток Данії, вліпивши на неї "триколор". У поліції такі дії вандалів розцінюють як підтримку путінського режиму.
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Акт підтримки путінського режиму
Кольори російського прапора з'явилися на скелі, де стоїть статуя, в ніч на четвер 2 березня. Поліцію викликали туристи, які прийшли подивитися на пам'ятку культури вранці.
Правоохоронці зафіксували акт вандалізму, прибувши на місце злочину. Зараз продовжуються пошуки зловмисників. Справу кваліфікують також і як підтримку Кремля у війні з Україною.
Що відомо про "Русалоньку"Автором скульптури "Русалонька" є Едвард Еріксен. Він створив статую у 1837 році, надихнувшись однойменною казкою данського письменника Ганса Крістіана Андерсена.
Ласий шматочок для вандалів
Це вже не вперше статуя "Русалоньки" зазнає акту вандалізму. У 1964 році зловмисники вкрали голову скульптури, у 1984 – їй відрізали руку, а в 1998 році знову вкрали голову.
Однак і це ще не все. У 2003 році голову повернули на місце, але пізніше статую підірвали.
Статую "Русалоньки" неодноразово розмальовували й залишали мітки. Востаннє фіксували факт понівечення скульптури у 2020 році, коли вандали залишили напис "расистська риба".
Артоб'єкти, створені для вандалізму
- У світі почали створювати спеціальні скульптури, над якими можуть "познущатися" будь-хто. Так, у столиці Латвії з'явився цікавий артоб'єкт, що зображує російського диктатора. Своєрідний аналог ляльки Вуду активісти встановили поблизу посольства Росії у Ризі. Під час акції усі охочі могли забити свій протестний цвях у Володимира Путіна, який стояв на колінах.
- У Великій Британії встановили статую Путіна-пеніса. Жителів невеликого селища, де встановили артоб'єкт, закликали кидати яйця в російського президента. Статую планують згодом продати, а вилучені кошти передати українським благодійним організаціям.