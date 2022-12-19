Военный корабль Таиланда затонул в Сиамском заливе: десятки моряков пропали без вести

В Сиамском заливе из-за шторма королевский флот Таиланда потерял военный корабль "Сукхотай". Во время кораблекрушения без вести пропали около 30 членов экипажа из 106 моряков.

Корабельная авария произошла примерно в 32 километрах от района Банг Сапхан, расположенного в центральном Таиланде, в ночь с 18 на 19 декабря. Об этом сообщили власти Таиланда.

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Что случилось на корабле

Из-за штормовой погоды сильный ветер резко наклонил корвет длиной почти 77 метров, что позволило морской воде попасть в выхлопную трубу и выключить электрическую систему корабля. Это в свою очередь привело к выходу из строя основных систем питания, поэтому экипаж не мог маневрировать или откачивать воду, попавшую в корпус корабля. Это же привело к тому, что корабль начал опрокидываться.

Как заявили в ВМС Таиланда, также потерпели неудачу и трехчасовые попытки перебросить насосы на "Сукхотай" с других военно-морских судов.

Стоит отметить, что 960-тонный военный корабль был принят на вооружение ВМС Таиланда еще в 1987 году после строительства в США. Капитан ВМС США в отставке Карл Шустер сказал, что тайская команда столкнулась с тяжелой ситуацией на таком старом корабле.

После потери электроэнергии вы находитесь в темноте и делаете все с помощью переносных дизельных насосов и ведер. Для небольшого (почти) 40-летнего корабля в бурном море шансы на успех в этом случае невелики,

– сказал он.

В спасении нуждаются еще 28 членов экипажа

Как сообщили власти Таиланда, в Сиамском заливе для спасательных работ армия привлекла три корабля и два вертолета. Однако штормовая погода, которая продолжалась до позднего утра понедельника, в свою очередь усложняла поиски пропавшего экипажа.

По данным тайского СМИ, по состоянию на 1 ночи 19 декабря 78 моряков из 106 удалось спасти, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Однако еще 28 членов экипажа еще ищут.

Этот инцидент стал первым затоплением тайского военного корабля еще со времен Второй мировой войны.