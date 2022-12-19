Корабельна аварія трапилася приблизно за 32 кілометри від району Банг Сапхан, що у центральному Таїланді, в ніч з 18 на 19 грудня. Про це повідомила влада Таїланду.

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Що трапилося на кораблі

Через штормову погоду сильний вітер різко нахилив корвет довжиною майже 77 метрів, що дозволило морській воді потрапити у вихлопну трубу та вимкнути електричну систему корабля. Це своєю чергою призвело до виходу з ладу основних систем живлення, а тому екіпаж не міг маневрувати або відкачувати воду, яка потрапила в корпус корабля. Це ж призвело до того, що корабель почав перекидатися.

Як заявили у ВМС Таїланду, також зазнали невдачі й тригодинні спроби перекинути насоси на "Сукхотай" з інших військово-морських суден.

Варто також зазначити, що 960-тонний військовий корабель був прийнятий на озброєння ВМС Таїланду ще у 1987 році після будівництва в США. Тож капітан ВМС США у відставці Карл Шустер сказав, що тайська команда зіткнулася з важкою ситуацією на такому старому кораблі.

Після втрати електроенергії ви перебуваєте в темряві й робите все за допомогою переносних дизельних насосів і відер. Для невеликого (майже) 40-річного корабля у бурхливому морі шанси на успіх у цьому випадку невеликі,

– сказав він.

Порятунку потребують ще 28 членів екіпажу

Як повідомила влада Таїланду, у Сіамській затоці для рятувальних робіт армія залучила три кораблі та два гелікоптери. Однак штормова погода, яка тривала до пізнього ранку понеділка, своєю чергою ускладнювала пошуки зниклого екіпажу.

За даними тайського ЗМІ, станом на 1 ночі 19 грудня 78 моряків із 106 вдалося врятувати, троє з них перебувають у важкому стані. Однак ще 28 членів екіпажу ще шукають.

Зазначимо, що цей інцидент став першим затопленням тайського військового корабля ще з часів Другої світової війни.