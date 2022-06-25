Корабельная группировка россиян в Черном море "похудела": главное о ситуации на Юге 24 июня

В Черном море 24 июня продолжились сильнейшие штормы. Поэтому Россия вывела оттуда часть своего военного флота.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Также там рассказали, какой была ситуация на их направлении в течение суток.

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Остается большая угроза обстрелов с моря

Сейчас в акватории Черного моря осталось всего несколько вражеских судов. Остальные вывели в пункты базирования.

Корабельная группировка вражеского флота под влиянием длительного шторма "похудела" до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля,

– рассказали в командовании.

Накануне сообщалось, что там есть пять кораблей, заряженных ракетами. Однако сейчас тоже предостерегают об опасности, которая никуда не исчезла. Ведь до сих пор очень велика угроза ракетных обстрелов со стороны моря.

Наибольшую опасность это представляет жителям южных областей, так как они имеют меньше времени на то, чтобы дойти до укрытия. Поэтому в сообщении призвали быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Кроме этого, предостерегают от пляжного отдыха. Ведь часто штормом срывает с якоря морские мины.

Какие потери врага на Юге 25 июня

Штурмовые самолеты ВСУ нанесли в этот день удар по скоплению противника в районе Снигиревки. Также в районе Александровки Воздушные силы ударили вертолетами.

Они ликвидировали:

46 оккупантов;

крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт";

2 современных танка Т-72;

7 единиц другой бронированной техники.

Враг тоже пытался атаковать вертолетами. Россияне совершили налет и выпустили 6 неуправляемых ракет в Бериславском районе Херсонской области. Предварительно, существенных разрушений и пострадавших в результате этого нет.

Россияне нанесли удары, ПВО сбили 2 ракеты

Вечером враг привлек стратегическую авиацию с направления оккупированной Херсонщины. Оттуда атаковали Криворожский район, по которому запустили три ракеты. Две из них смогли сбить силы противовоздушной обороны, а одна попала в сельскохозяйственные угодья у Нововоронцовки. Там повреждена сельскохозяйственная техника, но критических разрушений и жертв нет.

Также оккупанты пытаются проводить разведку беспилотниками в Николаевской области. Сегодня там был сбит один их БпЛА "Орлан-10".

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