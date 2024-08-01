В Турции спустили на воду корабль "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ

В Турции спустили на воду второй из двух заказанных для Украины кораблей класса Ada. Речь идет о корвете "Гетман Иван Выговский".

Корабль спустили на воду в Стамбуле 1 августа 2024 года. Заложили судно 18 августа 2023 года.

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Что известно о корабле "Гетман Иван Выговский"

Сегодня (1 августа – 24 Канал) в Стамбуле (Турция) спущен на воду второй турецкий корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" (F-212) Военно-морских сил Украины,

– говорится в сообщении.

На мероприятии были:

первая леди Елена Зеленская,

министр обороны Украины Рустема Умеров,

командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа,

национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.



Украинский корабль спустили на воду в Стамбуле / Фото Clash Report

Кстати, еще некоторое время корабль будут достраивать на плаву.

Имя "Гетман Иван Выговский" Владимир Зеленский присвоил второму корвету класса Ada в марте 2023 года.

Присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и дальше именовать этот корвет – корвет Гетман Иван Выговский,

– говорилось в указе президента.

Тогда в документе отметили, что корабль так назвали с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Как корабль спускали на воду в Турции: смотрите видео