В Турции спустили на воду корабль "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ
Источник:Clash Report
В Турции спустили на воду второй из двух заказанных для Украины кораблей класса Ada. Речь идет о корвете "Гетман Иван Выговский".
Корабль спустили на воду в Стамбуле 1 августа 2024 года. Заложили судно 18 августа 2023 года.
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Что известно о корабле "Гетман Иван Выговский"
Сегодня (1 августа – 24 Канал) в Стамбуле (Турция) спущен на воду второй турецкий корвет типа Ada "Гетман Иван Выговский" (F-212) Военно-морских сил Украины,
– говорится в сообщении.
На мероприятии были:
- первая леди Елена Зеленская,
- министр обороны Украины Рустема Умеров,
- командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа,
- национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
Украинский корабль спустили на воду в Стамбуле / Фото Clash Report
Кстати, еще некоторое время корабль будут достраивать на плаву.
Имя "Гетман Иван Выговский" Владимир Зеленский присвоил второму корвету класса Ada в марте 2023 года.
Присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Выговского и дальше именовать этот корвет – корвет Гетман Иван Выговский,
– говорилось в указе президента.
Тогда в документе отметили, что корабль так назвали с целью восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.
Как корабль спускали на воду в Турции: смотрите видеоОбратите внимание! Первый в Украине корвет класса Ada "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду в октябре 2022 года. Тогда имя кораблю также присвоил Владимир Зеленский. Сейчас он проходит ходовые (государственные) испытания в море.