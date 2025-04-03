Сможет вместить до 90 единиц техники: Россия строит в Керчи самый большой корабль "Иван Рогов"

Россия активно строит самый большой и мощный корабль Черноморского флота – "Иван Рогов". Планируется, что судно будет намного больше крейсера "Москва" и сможет вместить 90 единиц техники, среди которых – 15 вертолетов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о строительстве крупнейшего корабля "Иван Рогов"

Россия успешно строит всей самый большой корабль Черноморского флота "Иван Рогов". Однако, от собственного графика оккупанты все равно отстают

Так, в сети появились новые спутниковые снимки, на которых зафиксировали строительство универсального десантного корабля проекта 23900 "Иван Рогов". Известно, что судно собирают на мощностях завода "Залив" во временно оккупированной Керчи. По сравнению с июлем 2024 года, оккупанты успешно строят корпус судна.

Строительство "Ивана Рогова" в 2024 году (слева) и сейчас: смотрите фото

Характеристики "Ивана Рогова" были заложены еще в 2020 году. Тогда был подписан контракт на строительство двух универсальных десантных кораблей. Каждый из них должен нести 15 вертолетов, вмещать 75 единиц техники, 3 десантных катера и брать на борт до 900 морских пехотинцев. Что касается водозамещения, то говорится о 30 тысячах тонн.

Ориентировочная стоимость строительства мощного корабля Черноморского флота "Иван Рогов" на начальном этапе оценивалась в 100 миллиардов рублей.

"Иван Рогов" планируется как гораздо больше и мощнее судно, чем крейсер "Москва". Для сравнения:

новое судно будет иметь длину и ширину корпуса до 220 метров, а высотой будет достигать 40 метров;

крейсер "Москва" до своего потопления был самым мощным судном Черноморского флота России, имел длину корпуса в 186 метров и полное водозамещение в 11,49 тысяч тонн.

Россия планировала включить корабль "Иван Рогов" в состав Черноморского флота уже в 2025 году. Впрочем, текущие темпы строительства судна свидетельствуют о том, что оккупанты хотя бы до 2027 года успели провести первые ходовые испытания. В то же время статус строительства второго судна проекта 23900 остается неизвестным.

Однако с другой стороны, если Россия таки сможет достроить в обзорной перспективе хотя бы "Иван Рогов" как главный корабль проект 23900, то это будет означать рост уровня угрозы от Кремля в Черноморском регионе, в первую очередь для Украины. Даже если сами россияне этот УДК будут держать исключительно в Новороссийске, чтобы уберечь эту "дорогую игрушку" от поражения Силами обороны Украины,

– резюмировали журналисты.

К слову, недавно журналисты выяснили, что Россия строит новую военно-морскую базу для своего флота. Она расположена в оккупированной части Грузии – в городе Очамчире.