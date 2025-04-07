Достроят ли – вопрос со звездочкой, – Плетенчук о российском корабле "Иван Рогов" в Керчи

Россияне пытаются достроить во временно оккупированной Керчи, что в Крыму, самый большой десантный корабль "Иван Рогов". На заводе в этом же городе в ноябре 2023 года был уничтожен ракетный корабль "Аскольд".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Военно-Морских Сил Дмитрия Плетенчука в эфире телеканала "Эспрессо".

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Что говорят в ВМС о строительстве корабля "Иван Рогов" врагом

Дмитрий Плетенчук отметил, что официальных поводов у россиян остановить строительство корабля "Иван Рогов" – не было. Ведь на это были выделены бюджетные средства, которые нужно осваивать.

А результат можно было увидеть на этом же заводе с малым ракетным кораблем "Аскольд". Видимо, россияне рассчитывают, что пока будут строить несколько лет корабль "Иван Рогов", то что-то изменится. По состоянию на сейчас это просто заготовка, которой еще далеко до боевой единицы,

– отметил капитан.

Он подчеркнул, что россияне закладывали строительство двух единиц кораблей, но и были другие проекты для реализации в Крыму. Плетенчук отметил, что, конечно, строить суда в аннексированном украинском полуострове для врага гораздо интереснее, чем где-то на севере России.

А наиболее активные заводы у россиян сейчас – в Татарстане. Там строят все ракетные корабли и в Балтийское море, и в Каспийское, и в Азово-Черноморский регион.

"А по проекту "Иван Рогов", то до конца его реализации еще очень много времени. Вероятнее, россияне никак не могут избавиться от боли по потерянным "мистралям", которые им не достались от Франции. Это фактически по типу очень похожими проектами. Но смогут ли они достроить корабль "Иван Рогов", то это вопрос со звездочкой", – сказал Дмитрий Плетенчук.

К слову, ранее журналисты Defense Express рассказывали, что Россия строит самый большой корабль Черноморского флота "Иван Рогов", который сможет вместить 90 единиц техники, среди которых 15 вертолетов.

Строительство "Ивана Рогова" ведется на заводе "Залив" в Керчи, но отстает от графика. Его завершения ожидают не ранее 2027 года.