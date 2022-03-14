Корабль, курсирующий в известном направлении: мини-скульптура на Московской набережной в Венгрии

В Венгрии на Московской набережной появилась новая мини-скульптура. Автор работы не разделяет позиции своего правительства.

Ответ украинских героев российским оккупантам на острове Змеиный стал главным лейтмотивом борьбы Украины против врага. Сегодня фразу "русский военный корабль, иди на **й" знает и повторяет весь мир.

Интересно Для многих в США война в Украине "стала еще ближе" после гибели журналиста Рено

Новая мини-скульптура в Венгрии

В Венгрии на Московском мосту появилась новая мини-скульптура. Она изображает тот самый корабль, который курсирует в известном направлении. Руководит им российский диктатор Владимир Путин.

Смотрите фото новой мини-скульптуры

Смотрите также: в Москве на митинге задерживали за "два слова"