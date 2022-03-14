Корабль, курсирующий в известном направлении: мини-скульптура на Московской набережной в Венгрии
14 марта 2022 , 06:14Читати новину українською
Источник:Varos
В Венгрии на Московской набережной появилась новая мини-скульптура. Автор работы не разделяет позиции своего правительства.
Ответ украинских героев российским оккупантам на острове Змеиный стал главным лейтмотивом борьбы Украины против врага. Сегодня фразу "русский военный корабль, иди на **й" знает и повторяет весь мир.
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Новая мини-скульптура в Венгрии
В Венгрии на Московском мосту появилась новая мини-скульптура. Она изображает тот самый корабль, который курсирует в известном направлении. Руководит им российский диктатор Владимир Путин.
Смотрите фото новой мини-скульптуры
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