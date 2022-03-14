Відповідь українських героїв російським окупантам на острові Зміїний стала головним лейтмотивом боротьби України проти ворога. Сьогодні фразу "Російський воєнний корабель, йди на**й" знає та повторює весь світ.

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Нова мініскульптура в Угорщині

В Угорщині на Московському мості з'явилася нова мініскульптура. Вона зображає той самий корабель, який курсує у відомому напрямку. Керує ним російський диктатор Володимир Путін.

Дивіться фото нової мініскульптури

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