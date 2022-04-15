Корабли НАТО вошли в Балтийское море

В Балтийское море вошли корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1). Они примут участие в учениях со странами-союзниками и странами-партнерами.

Задача кораблей – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря

Группу из пяти кораблей, вошедших в Балтийское море, возглавляет фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов De Zeven Provinciën.

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В четверг, 14 апреля, в Балтийское море вошла часть кораблей группы SNMG1. Остальные корабли придут 15-го апреля.

Три фрегата, стоящих в Таллиннском порту, пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях "Холодный ответ".

Сообщается, что первоочередная задача кораблей – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря.

Также на следующей неделе состоятся совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Корабли НАТО простоят в терминале минимум неделю. На следующей неделе им на смену придет другая группа военно-морских сил Североатлантического союза.

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